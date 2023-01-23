Война в Украине вступила в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу. Хотя сейчас война и зашла в определенный тупик, обе стороны готовятся к новому раунду ожесточенных наступлений в конце зимы или весной.

Об этом пишет газета The New York Times в своей редакционной колонке (то есть выпущенной от имени всего издания).

Россия мобилизовала 300 000 новых солдат, чтобы бросить их в бой, а некоторые оружейные заводы РФ работают круглосуточно. Западные поставщики оружия для Украины одновременно укрепляют арсенал Киева бронетехникой и системами ПВО.

"Это означает, что широкие, грязные поля Украины вскоре снова станут свидетелями полномасштабной танковой и окопной войны, на этот раз - западным оружием против отчаявшейся России. Это никогда не должно было повториться в Европе со времен последней мировой войны", - пишет редакция.

Украина и ее сторонники надеются, что западное оружие сыграет решающую роль и даст Киеву больше шансов сдержать российское наступление и даже отбросить русских. Насколько далеко - другой вопрос.

Также газета проводит мысль, что цель будущих битв - вынудить Россию к переговорам.

"Пока господин Путин не проявляет готовности говорить. Задача состоит в том, чтобы убедить Россию в том, что мир путем переговоров является единственным вариантом. Вот почему предстоящий бой имеет решающее значение", - считает издание.

Ранее украинские министры Резников и Кулеба заявили, что угроза нового наступления РФ очень реальна.

А польский генерал даже назвал возможные районы нового наступления РФ.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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