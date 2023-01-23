С западными танками Украина могла бы создать бронетанковую бригаду для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя.

Об этом изданию NPR сообщил Бен Ходжес, бывший командующий сил США в Европе.

Захватив Мариуполь и земли вокруг него, российские войска, по сути, установили сухопутный мост из России и Донбасса в Крым.

Теперь эта территория может стать местом нового украинского контрнаступления, сказал Ходжес. "Украинцы знают, что решающей территорией является Крым", который, по мнению отставного генерала, нужно "изолировать" (то есть, отрезать от донбасской группировки противника).

Ранее Ходжес говорил, что Украина может освободить Крым уже к концу августа.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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