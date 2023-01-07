С главной площади Мариуполя исчез российский флаг. Фото
С главной площади оккупированного Мариуполя исчез российский флаг.
Об этом сообщает советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко и публикует соответствующее фото.
Он предположил, что это украинские патриоты в городе поздравляют таким образом Украину с Рождеством.
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