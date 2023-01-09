Украина освободит Крым к концу августа. Такой прогноз дал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Таким образом он прокомментировал у себя в Twitter утверждения о том, что время играет в пользу России.

"Бред какой-то! Конечно, время на стороне Украины. У них нет проблем с персоналом, и ситуация с логистикой улучшается с каждой неделей. Ни один русский солдат не хочет быть там, и санкции работают. Украина освободит Крым к концу августа", - написал он.

В сентябре 2022 года Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым в течение года, а 15 марта прошлого года Бен Ходжес говорил, что через 10 дней россияне больше не смогут воевать, поскольку у них закончатся боеприпасы.

Как писала "Страна", замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов уверял, что война может закончиться к концу весны, а переговоры с Кремлем могут состоятся только после того, как российские войска будут готовы оставить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс.

Впрочем, не все прогнозы говорят о быстром прекращении войны. Так, издание Washington Post опубликовало статью, в которой обрисовало перспективы "затяжного конфликта в пользу Путина", если Украина не сможет победить в 2023 году.

В похожем ключе была написана и статья Кондолизы Райс и экс-министра обороны США Роберта Гейтса.