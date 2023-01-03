Американские войска тренируются в Румынии, всего в 7 минутах подлета российских ракет из Крыма.

Об этом пишет New York Times.

Речь о переброске в Румынию 4700 солдат из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

"Развертывание в стране НАТО вблизи конфликта в Украине рассматривается как модель сдерживания для американских вооруженных сил, которые недавно отказались от прямых боевых действий", - говорится в репортаже.

Американские военные "ведут артиллерийские обстрелы, запускают штурмовые вертолеты и роют траншеи, подобные тем, что находятся на линии фронта в районе Херсона".

Развертывание войск в Румынии задумано как предупреждение Москве и способ убедиться, что союзники в Юго-Восточной Европе готовы удерживать оборону, пишет издание.

В рамках военных учений с американскими и британскими войсками румынские войска тестируют системы запуска ракет HIMARS — "то же самое оружие, которое помогло Украине заставить российские войска отступить", пишет NYT.

На данный момент не ясно, какой контингент США планируют оставить в Румынии после учений.

Напомним, США заключили контракт с компанией, которая производит HIMARS, на сумму более $1 млрд.

Также мы писали о том, что страны НАТО намерены инвестировать в производство боеприпасов советского образца, которые используют ВСУ.