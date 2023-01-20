Война России в Украине, скорее всего, закончится переговорами, а не на поле боя.

Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на пресс-конференции после встречи с представителями Минобороны Украины на авиабазе "Рамштайн".

"С военной точки зрения я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем вытеснить российские войска с каждого дюйма оккупированной Россией Украины", - сказал Милли.

"Что может произойти, так это продолжение обороны, стабилизация фронта", - добавил генерал.

Ранее Милли заявлял, что Россия смогла в рамках частичной мобилизации смогла мобилизовать до 250 000 военнослужащих для войны в Украине из 300 000 запланированных.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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