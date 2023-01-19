Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в текущем году должна выйти на начало переговоров относительно своего будущего членства в Европейском Союзе.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Киеве.

"Украина и ЕС уже достигли весомых исторических результатов в историческом сближении. Мы работаем над тем, чтобы достичь значительно большего. Наша цель - полноправное членство Украины в Евросоюзе. Я уверен, что мы достигнем этой цели", - заявил Зеленский.

Он также выразил надежду на то, что следующим шагом на пути Украины в ЕС может стать промежуточная позитивная оценка Евросоюзом усилий украинской стороны.

"Я проинформировал господина президента, какие решения были приняты Украиной и какого прогресса мы достигли. Отмечу, что уже в этом году мы должны выйти на начало переговоров относительно членства Украины в ЕС. Это наша цель. Для этого есть все необходимые предусловия. У нас есть большая мотивация и желание. Мы идем вперед", - сказал президент Украины.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может завершить переговоры о вступлении и подписать соглашение о членстве в Евросоюзе через два года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

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