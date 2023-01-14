Промежуточная устная оценка выполнения Украиной реформ для открытия переговоров о вступлении состоится весной, но официальная - осенью 2023 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Швеции, которая начала председательство в Совете ЕС, Ульф Кристерссон.

"Для этого есть график - осенью будет официальная оценка, есть определенные критерии, мы знаем, что украинская власть работает над реформами и будет процесс оценки результаты", - сказал Кристерссон.

"Есть также договоренность об определенной устной отчетности весной, чтобы зафиксировать, как движется процесс. Поэтому, думаю, отношение очень благосклонное и дела движутся так, как должны двигаться", - добавил он.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам ЕС, чтобы соответствовать критериям кандидата на вступление в Евросоюз.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может завершить переговоры о вступлении и подписать соглашение о членстве в Евросоюзе через два года.