Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, потому что не уверен, что глава РФ жив.

Об этом Зеленский заявил на Украинском завтраке в Давосе утром в четверг, 19 января.

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации", - заявил украинский президент.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком и "умрет очень быстро".

Слухи о "болезни Путина" ходят в отдельных западных СМИ уже давно, но до сих пор никаких подтверждений не получали.

Также сообщалось, что на днях в МИД РФ заявили о невозможности переговоров с Зеленским.

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