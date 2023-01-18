В МИД России заявили о невозможности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, пишут российские СМИ.

"Речи о переговорах с Зеленским быть не может. Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, но пока их не было", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, "Зеленский выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта", поэтому "о переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть речи".

Как писала "Страна", у Зеленского ранее заявили о невозможности мирного урегулирования путем переговоров.

На Банковой заявляют, что Россия в лице Путина под словом "переговоры" предлагает Украине и миру признать ее "право на захват чужих территорий" и "зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории". В Офисе президента подчеркивают, что это категорически неприемлемо.

Об этом в ОП заявили, после того как президент РФ Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, что согласен на мирные переговоры только после признания аннексии украинских территорий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.