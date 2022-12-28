США в контактах с Россией заявили, что не хотят и не будут напрямую воевать с РФ.

Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью на "Первом канале".

Также, по его словам, США заявили представителям РФ, что не планируют присутствие своих специалистов в Украине в связи с передачей системы ПВО Patriot.

При этом тот же Лавров сказал, что сотни американских военнослужащих находятся в Украине.

Напомним, недавно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Россией, но продолжат поставки оружия Украине.

Ранее мы писали, что на днях в Белом доме сообщили, что американские войска не будут управлять батареей ПВО Patriot, которую передадут Украине.

Также "Страна" информировала, что в Пентагоне сказали, что заявления РФ о недопустимости поставок Украине систем Patriot не изменят решение США.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.