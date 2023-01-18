Сегодня, 18 января, президент РФ Владимир Путин выступил в Санкт-Петербурге в 80-ю годовщину прорыва Блокады Ленинграда. Вопреки накануне курсирующим слухам, он не стал объявлять ни о новом формате "спецоперации" в Украине, ни о новой волне мобилизации.

О выступлении Путина пишут российские СМИ.

На встрече с ветеранами он заявил о том, что война с Украиной "была неизбежной", а Запад "водил Россию за нос" с Минскими соглашениями. На встрече с рабочими концерна "Алмаз-Антей" пообещал работникам ВПК отсрочку от службы в армии по призыву.

О перспективах войны Путин высказался кратко, заявив о "неизбежной победе".

Ранее The Times сообщало, что Путин готовится мобилизовать до полумиллиона человек для нового масштабного наступления весной.

По данным Института изучения войны, Путин готовится поставить РФ на годы в нечто вроде военного положения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.