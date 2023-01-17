Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы.

Об этом сообщает сайт нижней палаты Федерального собрания РФ.

Как отмечается в документе, 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах Совета. В этих условиях Российская Федерация 15 марта 2022 года официально уведомила генерального секретаря СЕ о намерении добровольно покинуть организацию согласно статье 7 Устава СЕ, а также денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

"Однако 16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты. Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года", — подчеркивается в документе.

Кроме того, в связи с прекращением членства России в Совете Европы было принято решение о выплате взносов 5,7 млн евро в бюджеты СЕ — ровно за период с 1 января по 15 марта 2022 года. Годовой взнос РФ в бюджеты организации за весь 2022 год должен был составить около 33,7 млн евро.

Документ предлагает прекратить действие в отношении РФ ряда документов, в том числе Устава Совета Европы от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года, Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Социальной хартии от 3 мая 1996 года.

"Страна" рассказывала, что в марте Россию исключили из Совета Европы, а Европейский суд по правам человека в связи с этим приостановил против нее иски.

Летом мы сообщали, что Путин подписал закон, который разрешает не исполнять решения ЕСПЧ.