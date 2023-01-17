В списке участников саммита "Большой двадцатки", запланированного на 9-10 сентября в индийской столице (Нью-Дели), указан президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщается на сайте G20.

Напомним, в последнем саммите президент России участия не принимал.

Индия, которая будет председательствовать на саммите, ничего не заявляла об участии или не участии Путина в саммите.

Напомним, предыдущий саммит проходил на Бали в ноябре 2022 года. Мы разбирались, каковы итоги саммита G20 и что они означают для Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада призвала исключить Россию из G20.

Также мы публиковали заявления лидеров мировых держав на саммите по Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны.

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