Путина внесли в список участников саммита G20, который состоится в сентябре в Нью-Дели
В списке участников саммита "Большой двадцатки", запланированного на 9-10 сентября в индийской столице (Нью-Дели), указан президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщается на сайте G20.
Напомним, в последнем саммите президент России участия не принимал.
Индия, которая будет председательствовать на саммите, ничего не заявляла об участии или не участии Путина в саммите.
Напомним, предыдущий саммит проходил на Бали в ноябре 2022 года. Мы разбирались, каковы итоги саммита G20 и что они означают для Украины.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада призвала исключить Россию из G20.
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