Украинский МИД прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о невозможности переговоров с Владимиром Зеленским.

Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что Россия никогда всерьез и не была заинтересована в переговорах, а только создавала "дымовой занавес для подготовки к очередной террористической атаке".

"Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИДе РФ. Украина получила широкую международную поддержку формулы мира президента Зеленского. Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем", - написал он в Facebook.

Он добавил, что для реализации этой формулы Украине нужно победить на поле боя, для чего сейчас и идут переговоры о поставках вооружения.

Подробнее об украинской "формуле мира" и "саммите мира", который Зеленский хочет повести 24 февраля, мы писали в отдельном материеле.

Также мы сообщали о том, что у Зеленского недавно заявили о невозможности мирного урегулирования путем переговоров.