По оценкам США, Россия смогла в рамках частичной мобилизации смогла мобилизовать до 250 000 военнослужащих для войны в Украине из 300 000 запланированных.

Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после заседания в Рамштайне.

Милли также заявил, что Украина вряд ли сможет изгнать Россию со всей территории в результате военной победы в 2023 году.

"С военной точки зрения я все еще считаю, что в этом году тяжело будет в военном отношении выгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Но это не значит, что это не произойдет, но это будет тяжело", - сказал он.

При этом он добавил, что "Украина может провести наступательную операцию тактического или оперативного уровня, а США обеспечат усиленную маневренную подготовку".

"Я считаю, что то, что может произойти, - это продолжение обороны, стабилизация линии фронта. И это очевидно, и в зависимости от обучения и поставки оборудования вполне возможно, что Украина серьезных успехов на тактическом и даже операционном уровне достигла и освободила максимально большую территорию Украины ", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября минувшего года.

В октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в РФ мобилизовали 300 тысяч человек. А Путин называл цифру 318 тысяч.