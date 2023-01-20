Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн" сделал несколько заявлений, которые касаются поставок танков Украине.

Во-первых, Украине пока не будут предоставлять американские танки "Абрамс" (Abrams).

Во-вторых, много стран Евросоюза согласились передать Киеву имеющиеся у них немецкие танки "Леопард" (Leopard), но договоренность по этому поводу не была достигнута.

В-третьих, у Запада есть окно возможностей до весны, чтобы передать Украине танки, прежде чем ВСУ начнут контрнаступление.

Наконец, последнее: Великобритания пообещала передать Украине танки "Челленджер-2" (Challenger 2), и это будет первая поставка Киеву западных "основных боевых танков".

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила, почему Украина пока не получит "Абрамсы". По ее словам, "обслуживание и высокая стоимость на поддержание "Абрамсов" просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент".

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с Берлином будут продолжаться консультации по поводу поставок Украине танков "Леопард 2".