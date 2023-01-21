В освобожденном Купянске большинство жителей до сих пор поддерживают Россию — The Economist
В освобожденном Украиной Купянске пророссийские настроения остаются значительными.
Об этом пишет The Economist в своем репортаже из Харьковской области.
О подобных настроениях сказал корреспонденту издания исполняющий обязанности мэра Андрей Беседин.
Он полагает, что некоторые его земляки до сих пор отправляют информацию о развертывании украинских войск россиянам, находящимся менее чем в 10 километрах к востоку.
Некоторые украинские военные говорят, что им сказали не принимать еду от местных жителей, опасаясь отравления. Со своей стороны, местные сдержанно принимают помощь украинских волонтеров, а то и вовсе от нее отказываются.
Радиовышка в Белгороде, городе РФ к северу от границы, нагнетает российскую пропаганду в местные дома, пишет The Economist.
Украинцы не смогли заблокировать сигнал.
"Подавляющее большинство людей здесь были пророссийскими до войны и мало что изменилось", - говорит Беседин.
Напомним, бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора проходит по делу о госизмене. Его обвиняют в том, что он сдал город россиянам и пошёл на сотрудничество с ними.
Ранее мы писали, что экс-полицейского из Купянска, который во время оккупации города перешел на сторону врага, известили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он добровольно перешел на сторону врага и вступил в должность в "правоохранительных органах" оккупантов.