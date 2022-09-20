Экс-полицейского из Купянска Харьковской области, который во время оккупации города перешел на сторону врага, известили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации Купянска экс-полицейский добровольно перешел на сторону врага и вступил в должность в "правоохранительных органах" оккупантов.

"Он проводил обыски по месту жительства бывших коллег с целью поиска и изъятия табельного огнестрельного оружия. Также призвал их сотрудничать с представителями РФ, отмечая, что оккупанты "не оскорбляют" и выплачивают заработную плату", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время изменнику сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ранее СБУ сообщила о подозрении "главе" Петропавловской сельской громады Купянского района. Им оказался 56-летний Владимир Демченко, с 2010 по 2015 год занимавший должность городского головы Купянска (избирался от "Партии регионов"). По инкриминируемой статье, ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет с конфискацией имущества.

Также "Страна" писала, что нынешний мэр Купянска - Геннадий Мацегора - также проходит по делу о госизмене. Его обвиняют в том, что он сдал город россиянам и пошёл на сотрудничество с ними.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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