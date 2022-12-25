В Купянске во время оккупации проводили футбольные матчи. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пенсионера из Купянска будут судить за проведение футбольных матчей во время российской оккупации.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Харьковской области.

65-летнему жителю Купянска предъявлено подозрение правоохранителями. Россияне назначили его "директором" стадиона "Спартак", где проводились соревнования и праздники.

"Злоумышленник организовывал и контролировал проведение футбольных матчей, соревнований на прилегающей территории стадиона, нанимал сотрудников по комплексному обслуживанию учреждения, а также проводил культурно-массовые мероприятия с элементами пропагандистского направления", - говорится в сообщении полиции.

Мужчине грозит от 10 до 12 лет тюремного заключения.

Пенсионер из Купянска проводил футбольные матчи во время российской оккупации

Купянского пенсионера россияне назначили "директором" стадиона "Спартак"

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