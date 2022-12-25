Пенсионера из Купянска будут судить за проведение футбольных матчей во время российской оккупации.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Харьковской области.

65-летнему жителю Купянска предъявлено подозрение правоохранителями. Россияне назначили его "директором" стадиона "Спартак", где проводились соревнования и праздники.

"Злоумышленник организовывал и контролировал проведение футбольных матчей, соревнований на прилегающей территории стадиона, нанимал сотрудников по комплексному обслуживанию учреждения, а также проводил культурно-массовые мероприятия с элементами пропагандистского направления", - говорится в сообщении полиции.

Мужчине грозит от 10 до 12 лет тюремного заключения.

Ранее мы писали, что СБУ объявила о подозрении коллаборанту, согласившемуся стать "главой ВГА Приморска". Ему грозит 10 лет тюрьмы.

Также "Страна" рассказывала, что в российском чемпионате по футболу будут играть клубы с аннексированных территорий Украины.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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