В Изюме Харьковской области полиция сообщила подозрение в коллаборационизме гражданину Александру Божкову, сотрудничавшему с оккупантами. Об этом говорится в тексте подозрения.

72-летний мужчина в начале апреля в условиях временной оккупации вступил в должность так называемого "главного врача Изюмской центральной клинической больницы".

Находясь в помещении КНП Изюмского городского совета "Центральная городская больница имени Песчанской Богоматери", подозреваемый организовал и провел мероприятие, в ходе которого заявил о назначении себя директором и начинает выполнять полномочия.

До этих событий Божков работал в должности начальника медицинской части ГП "Изюмский приборостроительный завод".

Кроме того, Александр Андреевич был городским головой Изюма с 2009 по 2015 год.

Как писала "Страна", 14 октября в освобожденном Изюме подключили газ.

Накануне в город вернулись тысячи людей, восстановили свет.

ВСУ вошли в Изюм 11 сентября, в мэрии рассказали, что город разрушен на 90%, но люди возвращаются.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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