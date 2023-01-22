Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможном ядерном ответе при увеличении западных поставок вооружений Украине.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter в воскресенье, 22 января.

"РФ устами Володина снова угрожает, что передача военной техники Украине - это угроза мифическим городам РФ, и поэтому ждите эскалации... То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться", - говорится в сообщении.

Сегодня спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Москва может применить ядерное оружие, если Украина нанесет удар по РФ западным вооружением.

Напомним, недавно зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной "недоразвитым политическим тусовщикам" из-за высказываний на форуме в Давосе о том, что Россия должна проиграть в войне против Украины.

Ранее мы писали, что в ГУР Минобороны заявили, что знают все места хранения ядерного оружия в РФ и отслеживают его перемещение.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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