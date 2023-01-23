Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине, и что "они во многом определят наше будущее".

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo.

"Ближайшие недели, две или три, являются решающими. То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее", - заявил глава Евросовета.

Мишель также заявил о необходимости и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие месяцы войны будут решающими и Россия будет идти ва-банк.

Глава Офиса президента Андрей Ермак тоже предсказал, что 2023 год станет решающим в войне, но утаил место и время наступления ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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