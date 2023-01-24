В ночь с 23 на 24 января на восточном направлении Воздушные силы ВСУ уничтожили три вражеских вертолета Ка-52. Противовоздушный бой длился полчаса - с 00:00 по 00:30.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем телеграм-канале.

Уничтожили вертолеты подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

Напомним, вчера ВСУ сбили два российских самолета и один вертолет.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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