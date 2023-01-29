Глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что мобилизация в Украине действительно идет, но у неё нет никаких волн.

Об этом он сказал в интервью Military Media.

По его словам, в настоящее время в ВСУ нужны специалисты как на новые образцы вооружения, которые дают партнеры, так и для пополнения потерь.

Горбач объяснил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям. По его словам, личный состав, ранее не проходивший службу, может быть призван только в учебные центры, где их будут учить по определенным специальностям. Только после этого они прибывают в воинскую часть.

Напомним, что на этой неделе районные власти Киева предприняли дополнительные усилия по мобилизации.

Ранее фото с приказами о мобилизации публиковали жители Голосеевского района Киева. Позже власти столицы назвали расклейку таких документов "обычной работой" районных центров комплектования и соцподдержки. Вскоре приказы о мобилизации появились на подъездах Деснянского района столицы.

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