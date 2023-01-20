В Украине гражданин имеет право не идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки после получения повестки. Но только в трех случаях.

Причины перечислены на правительственном портале.

Первая причина – это болезнь, из-за которой человек не может самостоятельно двигаться.

Вторая уважительная причина - необходимость ухода за больным супругом, ребенком, своими родителями или родителями супруга. Причем ответственности за неявку в ТЦК не будет лишь в том случае, если эти лица проживают вместе с военнообязанным.

Третья причина – это открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Чтобы подтвердить уважительную причину, по которой военнообязанный не может посетить военкомат после получения повестки, нужно предоставить соответствующие документы.

Важно, что если даже есть "белый билет", то все равно нужно после повестки обращаться в военкомат, так как возможность или невозможность мобилизации гражданина с "белым билетом" зависит от указанной в нем категории.

Ранее "Страна" сообщала, что николаевский военкомат призвал местных жителей немедленно прибыть для уточнения данных, не дожидаясь повесток.

Также мы разбирались, как и почему в Украине активизируют раздачу повесток.