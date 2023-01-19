Николаевский областной военкомат призвал местных жителей мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не ждать повесток, а "немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектации и соцподдержки".

Об этом пишут "Никвести".

"Граждане Украины должны выполнить свой долг и не дожидаясь повесток, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или проживания", - говорится в сообщении.

Также военкомат предупредил, что повестки могут раздавать и на улицах, поскольку законом это не запрещено.

Кроме того, военкомат направил в правоохранительные органы информацию по всем гражданам, которые не явились по повесткам, для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что после того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально.

Тем временем война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.