В ВСУ заявили, что по закону вручать повестки в Украине могут где угодно и не только военкомы. Это может быть руководитель учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭКа, ОСМД и любые другие должностные лица.

Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии АрмияInform.

Если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей.

"Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может примениться ответственность согласно законодательству. Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избегнул отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность", - говорит Горбач.

Он заявил, что распространение видео с вручением украинцам повесток силой работает на руку РФ, а каждый гражданин "должен осознать всю ответственность, которая на него возложена законодательством, и с пониманием отнестись к мобилизационным мерам", ведь сейчас для Украины наступил "решающий период".

Горбач заверяет, что сразу на фронт отправляют только мобилизованных с опытом военной службы, а простых гражданских направляют сначала в учебные центры.

Ранее в сети появились видео, как работники военкомата для вручения повесток устраивают засады в припаркованных гражданских авто или прячутся в машинах скорой помощи.

"Страна" разбиралась, как и почему в Украине активизируют раздачу повесток.

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