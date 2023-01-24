Одесский военкомат заявил, что машина скорой помощи для вручения повесток больше не используется. Таким образом он подтвердил подлинность видео, которое вызвало большой резонанс в соцсетях.

Заявление появилось на странице одесского центра комплектования и соцподдержки в Facebook.

Там говорят, что поведение военных не нарушает законодательство, и заявляют о распространении фейков и пропаганды.

"Во избежание подобных резонансов и последующих провокаций автомобиль с внешними признаками скорой медицинской помощи в мероприятиях оповещения не используется. Все остальные снимки и видео, пропагандистские и сепаратистские элементы в соцсетях и средствах массовой информации, которые пытаются выдать за фиксацию фактов работы ТЦК и СП со специализированным автомобилем, недостоверны и сфальсифицированы, направлены на срыв мобилизации и расшатывание настроений общества", - говорятся в заявлении.

Напомним, что также накануне появилось видео, как в Одессе работники военкомата для вручения повесток устраивают засады в припаркованных гражданских авто.

А также видео, как в той же Одессе мужчину схватили на улице, избили и бросили в бусик, вручив повестку.

"Страна" разбиралась, как и почему в Украине активизируют раздачу повесток.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.