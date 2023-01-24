Одесский военкомат больше не использует машину скорой помощи для вручения повесток
Одесский военкомат заявил, что машина скорой помощи для вручения повесток больше не используется. Таким образом он подтвердил подлинность видео, которое вызвало большой резонанс в соцсетях.
Заявление появилось на странице одесского центра комплектования и соцподдержки в Facebook.
Там говорят, что поведение военных не нарушает законодательство, и заявляют о распространении фейков и пропаганды.
"Во избежание подобных резонансов и последующих провокаций автомобиль с внешними признаками скорой медицинской помощи в мероприятиях оповещения не используется. Все остальные снимки и видео, пропагандистские и сепаратистские элементы в соцсетях и средствах массовой информации, которые пытаются выдать за фиксацию фактов работы ТЦК и СП со специализированным автомобилем, недостоверны и сфальсифицированы, направлены на срыв мобилизации и расшатывание настроений общества", - говорятся в заявлении.
Напомним, что также накануне появилось видео, как в Одессе работники военкомата для вручения повесток устраивают засады в припаркованных гражданских авто.
А также видео, как в той же Одессе мужчину схватили на улице, избили и бросили в бусик, вручив повестку.
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