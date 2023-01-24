Венгерское издание Pesti Srácok подготовило репортаж из Закарпатья о том, как там проходит мобилизация.

Авторы материала сообщают, что в регионе ходят слухи о том, что "по меньшей мере половина" 128-й горной бригады "Мукачево" погибла под Соледаром, и с этими слухами местные связывают активность военкоматов.

Местные жители рассказали венгерскому изданию, что страдают не только венгры, под мобилизацию, которая активно идет в эти дни, подпадают все подряд.

"Сейчас, посреди недели, в цыганском поселке Шюрте появились полицейские и военные на джипах. Они ходили от дома к дому. Они ходили повсюду. С ними даже была собака", - сообщили изданию местные жители.

Автор, описывая впечатления местных, сообщает, что "все больше и больше людей думают, что почти никто не в безопасности, кого можно взять на войну. Круг исключений постоянно сужается".

Как писала "Страна", в Одессе работники военкомата для вручения повесток устраивают засады в припаркованных гражданских авто.

Также мы писали, как одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток.

Тем временем война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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