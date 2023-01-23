Одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток.

Об этом сообщила "Суспильному" пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталия Гуменюк.

По ее словам, в этой машине скорой помощи нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство.

"Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта, в частности, для соответствующей работы. Поэтому, по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, то будут привлечены виновные к дисциплинарной ответственности", – сказала Гуменюк.

Напомним, сегодня одесские Telegram-каналы опубликовали видео, как сообщается, снятое накануне днем в Банном переулке.

На видео мужчины в военной форме грузят человека в машину скорой помощи. Как сообщается, так действуют работники местного военкомата.

По сообщениям местных жителей, такая машина забирает подходящих под призыв мужчин на улицах и везет в центр комплектования и спецподдержки.

Ранее мы писали, что в Одессе во время вручения повестки мужчину схватили на улице, избили и бросили в бусик.

Также "Страна" рассказывала, что в Дрогобыче вручили повестку инвалиду детства без кистей рук и отправили его в военкомат.