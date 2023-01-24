В Одессе представители военкомата устраивают засады на мужчин в припаркованных гражданских автомобилях.

Соответствующее видео обнародовали местные паблики.

На кадрах двое молодых людей идут мимо парковки и в этот момент из припаркованной белой иномарки выходят люди в военной форме и начинают оформлять повестки.

Ранее мы писали, что одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток.

Также мы сообщали, что в Одессе во время вручения повестки мужчину схватили на улице, избили и бросили в бусик.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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