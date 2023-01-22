Житель Дрогобыча Львовской области, инвалид детства 1-й группы, у которого отсутствуют обе кисти рук, Руслан Кубай получил повестку и призыв явиться на медкомиссию в военкомат.

Об этом Кубай рассказал на своей странице в Facebook.

"Недавно мне принесли повестку, чтобы явиться в военкомат. В назначенное время я пришел в военкомат и меня сразу отправили на прохождение медицинского осмотра и дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ. А так как у нас большинство медработников оказались устроены на работу за сало и половину свиньи, меня снова заставили пройти полное медицинское обследование, потому что все слепы и некомпетентны, и не могут прочитать диагноз который поставлен мне еще с детства", - говорится в сообщении.

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