В Одессе показали видео жесткого задержания мужчины во время вручения повестки. По данным местных пабликов, это произошло в Банном переулке.

На ролике мужчина в штатском стоит в окружении людей в камуфляже. Потом подъезжает бус, из которого выходят еще несколько военных, валят парня на землю, наносят удары и затаскивают в микроавтобус.

Как пишет "Суспильное", в Одесском областном центре комплектования и соцподдержки признали, что это были их сотрудники. В облвоенкомате утверждают, что мужчина начал оскорблять сотрудников и снимать их на видео.

При этом по поводу "некорректного" поведения работников военкомата назначена служебная проверка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Дрогобыче вручили повестку инвалиду детства без кистей рук и отправили его в военкомат.

Житель Дрогобыча Львовской области, инвалид детства 1-й группы, у которого отсутствуют обе кисти рук, Руслан Кубай получил повестку и призыв явиться на медкомиссию в военкомат.

Также стало известно, что в Украине гражданин имеет право не идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки после получения повестки, но только в трех случаях.