Уроженец села Красноселье Гощанского района Ровенской области с инвалидностью ІІІ группы напал на сотрудников военкомата с косой из-за повестки его брату.

Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области, который опубликован в Едином реестре судебных решений.

Как описано в приговоре, 13 сентября потерпевший, офицер в звании лейтенанта, с целью выполнения мобилизационных заданий и призыва на военную службу отправился в Красноселье для оповещения и вручения повесток. Он прибыл к месту жительства военнообязанного, но не застал его дома и начал общаться с его родственниками.

Около 15:41 брат военнообязанного затеял ссору с офицером и его коллегами. При этом он вел себя агрессивно и нецензурно высказывался в адрес военных. А затем вдруг взял в руки косу и напал на лейтенанта, "пытаясь причинить ему тяжкие телесные повреждения". Свой пыл он унял только после трех предупредительных выстрелов.

После этого нападавший инвалид скрылся с места происшествия.

На суде он полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства нападения. По словам мужчины, ему не понравилось, что военные зашли во двор без разрешения. Поэтому он захотел их прогнать.

Селянин раскаялся в своих действиях и пообещал, что подобное не повторится. Его приговорили к трём годам условно.

Потерпевший в судебное заседание не явился.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе сотрудники военкомата схватили на улице мужчину, избили и бросили в бусик.

А в Дрогобыче вручили повестку инвалиду детства без кистей рук и отправили его в военкомат.