Районные власти Киева призвали руководителей предприятий передать им информацию о своих сотрудниках мужского пола в рамках мероприятий по мобилизации.

Такое сообщение публикует Днепровская районная администрация.

Власти также напоминают, что руководство предприятий обязано по закону в случае требования территориальных центров комплектования извещать своих военнообязанных сотрудников и обеспечивать их своевременное прибытие по вызову.

Напомним, сегодня телеграм-каналы публиковали фото обращения Подольской райадминистрации Киева с призывом к предприятиям предоставить данные всех мобилизованных до 31 января и объявления с призывом ко всем явиться в военкомат без повестки в Печерском районе.

Ранее фото с приказами о мобилизации публиковали жители Голосеевского района Киева. Позже власти столицы назвали расклейку таких документов "обычной работой" районных центров комплектования и соцподдержки. Вскоре приказы о мобилизации появились на подъездах Деснянского района столицы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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