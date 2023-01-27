В пятницу, 27 января, телеграм-каналы публикуют фото обращения Подольской госадминистрации Киева.

Этим документом администрация просит предприятия до 31 января предоставить данные всех военнообязанных мужчин, которые подлежат призыву.

Отметим, что документ не носит приказного характера, в обращении используется конструкция "просим". При этом документ ссылается на обязанность руководителей предприятий оповещать работников о необходимости участвовать в мобилизации.

Официальных комментариев по этому поводу не было.

Ранее фото с приказами о мобилизации публиковали жители Голосеевского района Киева. Позже власти столицы назвали расклейку таких документов "обычной работой" районных центров комплектования и соцподдержки.

Вскоре приказы о мобилизации появились на подъездах Деснянского района столицы.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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