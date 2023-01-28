Нерешительность партнеров Украины в предоставлении ей необходимого количества танков может серьезно повлиять на то, как будет развиваться конфликт в 2023 году.

Об этом говорится в материале, опубликованном в еженедельнике Spectator.



Как полагает автор материала Джек Уолтинг, старший научный сотрудник в Королевском институте оборонных исследований, боевая мощь российских подразделений в Украине сейчас находится на самой низкой отметке.

"На поле боя - плохо подготовленные солдаты, оснащенные старым снаряжением разных типов и сталкивающиеся с острой нехваткой боеприпасов. В то же время накопленное количество российских сил в регионе таково, что Украина может добиться продвижения только с помощью решительного наступления", - описывает автор сложившуюся ситуацию.



Однако, продолжает он, будущее украинское наступление уже пострадало от нерешительности западных союзников. Эксперт скептически смотрит на те обещания относительно поставок Украине различных танков западного образца, которые на минувшей неделе сделали ее партнеры.



"Члены экипажа в них работают по-другому, у них разные требования по техобслуживанию, и они на 20 тонн тяжелее. Кроме того, танки мало что смогут изменить, если будут действовать на поле боя в малом количестве. Чтобы развернуть их в полноценную боевую силу, поддерживаемую боевыми машинами пехоты и артиллерией, понадобится значительное число украинцев, обученных воевать с применением всех соответствующих систем, обслуживать их и поддерживать в рабочем состоянии, а также действовать ими в составе подразделений. Все это занимает время", - пишет Уолтинг.



По мнению эксперта, ввиду обструкционизма и некомпетентности немецкого правительства из всех возможных положительных вариантов Украине был предоставлен наихудший.

Вместо того, чтобы получить большое количество танков одной модели, ВСУ получат танки трех разных типов, применяемых странами НАТО, при этом каждый - в ограниченном количестве. Каждая модель по-своему сложна в техобслуживании. Это значительно увеличивает время, необходимое для вывода танков на поле боя.



"Перед этим западные партнеры впустую потратили три месяца, обсуждая, посылать ли в Украину танки вообще. В Киеве вряд ли забудут, что бестолковые увертки канцлера ФРГ Олафа Шольца стоили и еще будут стоить украинцам многих жизней", - уверен автор.



При этом, отмечает Уолтинг, в нынешнем конфликте важнейшую роль будут играть не характеристики отдельных машин, а прежде всего их количество.



"Повсеместно звучащее сопоставление тактико-технических характеристик российских танков с машинами НАТО, по большому счету, бессмысленно. Да, у танков НАТО крепче броня, лучше оптические системы и алгоритмы определения целей. Если ставить один танк против другого, то НАТО несомненно выигрывает.

Однако это полноценная наземная война, в которой число машин на поле боя и то, как они управляются, намного важнее, чем качества отдельного танка. Таким образом, через несколько месяцев может оказаться, что преимущество украинцам даст только созданный на Западе своего рода конвейер по поставке танков и подготовке украинских военных", - убежден эксперт.

Напомним, военные аналитики не уверены, окажут ли натовские танки решающее влияние на поле боя этой весной. По словам экспертов, которые приводило издание The Washington Post, "мешанина" из разных моделей натовских танков, каждая из которых имеет разные сроки доставки, создает для Киева беспрецедентные логистические трудности.

Также мы публиковали инфографику сравнения трех типов танков, которых ожидает Украина.