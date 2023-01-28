Вооруженные силы Великобритании разрабатывают планы на случай угрозы попадания британских танков Challenger 2 в руки российских военных в Украине.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкий к оборонному ведомству источник.

По данным издания, в Британии опасаются, что российские специалисты получат доступ к образцам композитной брони британского производства, которая используется в конструкции Challenger 2 и точный состав которой остается секретным.

По словам собеседника издания, российские силы будут "стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2", чтобы дать возможность экспертам детально его изучить.

По этой причине сейчас британское военное руководство обсуждает с украинскими коллегами процедуру эвакуации с поля боя в критических ситуациях переданной Лондоном техники.

"Самый худший вариант - уничтожение танка, когда линия фронта обрушивается и дружественные войска отступают. Поэтому первый шаг - обучить планировщиков операций работать с ними, гарантируя, что Challenger 2 не будут использовать в сценариях, которые предполагают реальную возможность обрушения фронта. Шаг второй - сделать так, чтобы на тактическом уровне украинцы умели эвакуировать танки, находясь под огнем. Им определенно хватает для этого мужества", - заявил источник The Sun.

Как указывает издание, рассматриваются также запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.

Напомним, Великобритания 14 января первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2 ВС королевства планируется отправить в Украину до конца марта.

Ранее мы писали, что на следующей неделе Великобритания начнет обучать украинских военных, как использовать и ремонтировать танки Challenger 2.