"Мешанина" из разных моделей натовских танков, каждая из которых имеет разные сроки доставки, создает для Киева беспрецедентные логистические трудности. Поэтому военные эксперты не уверены, окажут ли натовские танки решающее влияние на поле боя этой весной.

Об этом пишет газета Washington Post.

С учетом того, что Германия слишком долго решала, отправлять ли танки, "маловероятно, что Leopard 2 сыграет значительную роль в любом весеннем наступлении", считает Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

По его мнению, влияние "ограниченного количества" западных танков будет зависеть от подготовки украинских экипажей и от того, насколько хорошо новые формирования будут интегрированы на передовой.

Смесь различных танковых систем является большой трудностью с логистической точки зрения, заявил изданию Сонни Баттерворт, эксперт по танкам в оборонной компании Janes.

По его словам, британские Challenger 2 используют боеприпасы, отличные от стандарта НАТО. Да и у Leopard 2, в зависимости от страны-оператора, есть "тонкие различия", даже если это одна и та же модель.

Например, испанский Leopard A4 может иметь другую систему управления огнем или связи, чем финский хотя они, по сути, совместимы.

"Украинцы будут эксплуатировать несколько различных типов оборудования, и им придется бороться с необходимостью поддерживать их правильными запчастями, поступающими в нужные подразделения", - сказал Баттерворт.

При этом издание пишет, что поставки западных танков помогут купировать снарядный голод у ВСУ.

"До сих пор Украина полагалась на старые советские танки Т-72, у которых заканчивается боезапас в конфликте, где доминирует тяжелая артиллерия. Новые танки откроют дверь к платформам, поддерживающим боеприпасы, которые могут быть пополнены союзниками".

Детальнее этот и другие аспекты поставок западных танков "Страна" анализировала в отдельном материале.

Также мы публиковали инфографику сравнения трех танков, которые Украина ожидает получить.