Необходимое для отправки в Украину количество танков Abrams в настоящий момент отсутствует на армейских складах США.

Об этом заявила на брифинге 26 января заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"У нас просто нет в наличии дополнительных таких танков в арсенале США, именно по этой причине потребуется несколько месяцев, чтобы передать эти танки Abrams M1A2 Украине", - сказала она.

По ее словам, необходимо будет "закупить эти танки для Украины [у производителей]".

Сингх подтвердила, что это будут танки именно в модификации M1A2.

"Речь не идет о задержке, у нас просто нет в наличии этих танков Abrams в наших запасах, чтобы передать их украинцам в настоящий момент", - добавила она.

Сингх уточнила, что потребуется также и время на обучение украинских военнослужащих для работы с танками.

Также представитель Пентагона подтвердила, что Киев получит модель танка Abrams М1А2. Эта модель поставляется без секретного допоборудования, увеличивающего огневую мощность военной машины.

Ранее американские медиа писали, что единственный завод в США по сборке танков Abrams для Украины занят заказами для Польши и Тайваня.