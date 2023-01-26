Пентагон не обладает средствами для того, чтобы успеть передать украинским войскам американские танки Abrams M1 к весне текущего года.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд во время слушания в комитете по иностранным делам сената Конгресса.

"Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению", - заявила Нуланд.

Ранее Washington Post написала, что танки Abrams , которые США намерены передать Украине, вряд ли прибудут к ожидаемому весеннему наступлению. При этом машины, вероятно, не будут использоваться для ближнего боя.

"Страна" приводила инфографику со сравнением трех типов танков, которые союзники пообещали отправить в Украину.

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