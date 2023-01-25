Танки "Абрамс", которые США намерены передать Украине, вряд ли прибудут к ожидаемому весеннему наступлению.

Об этом пишет Washington Post.

По данным газеты, всего планируется отправить около 30 танков.

При этом "Абрамсы" вероятно не будут использоваться для ближнего боя и "вряд ли прибудут в течение многих месяцев, если не лет", заявил изданию высокопоставленный чиновник.

Ожидается, что "Абрамсы" будут заказываться у производителей, а не передаваться из существующих запасов США.

"И главная польза объявления о них, по-видимому, заключается в том, чтобы преодолеть затор с немцами", которые отказываются иначе открывать поставки "Леопардов".

По данным европейского чиновника, Берлин решил поставить Киеву танковую роту, состоящую примерно из 14 "Леопардов", и дать разрешение другим странам, у которых эти танки есть на вооружении.

Ранее мы писали, что 25 января Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams.

Тем временем Германия ждала, когда Штаты одобрят поставку хотя бы одного Abrams, чтобы Шольц согласился на передачу Украине танков Leopard из Германии и других стран. Вчера вопрос поставки американских и немецких танков сдвинулся с мертвой точки.

Как пишет ABC News, Украина должна получить около 100 танков Leopard 2. В частности, Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard в Украину, а Нидерланды могут выкупить у Германии арендованные танки Leopard 2 для передачи их нашей стране.