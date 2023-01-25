Президент США Джо Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Президент Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams завтра, в среду", - приводит Al Jazeera слова американского чиновника. По словам собеседника телеканала, танки, которые Вашингтон намерен передать Киеву, "не возьмут со складов Пентагона, они будут законтрактованы".

Ранее Sky News Arabia сообщал, что США готовы передать 10 таких танков.

А Politico написала, что администрация Байдена склоняется к отправке в Украину трёх десятков танков Abrams.

Также СМИ передавали, что США готовы объявить о поставках Украине танков Abrams, но попасть в Украину техника сможет через месяцы или даже годы.