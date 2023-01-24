США могут дать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран.

Об этом сообщает канал Sky News Arabia 24 января в Twitter.

Издание сообщает, что по словам представителя Пентагона, Джо Байден готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы усилить давление на Германию, а она в свою очередь начала поставки Leopard.

Напомним, Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине 14 танков Leopard.

Кроме того, сообщалось, что Генсек НАТО заявил, что западные страны скоро достигнут соглашения по отправке танков в Украину.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль предупредил Германию о последствиях в случае поставок танков в Украину, решение по которому еще не приняли.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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