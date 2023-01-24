В Польше завили, что Варшава подала официальный запрос Берлину с просьбой разрешить передать Украине 14 танков Leopard 2 модификации A4.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Минобороны Германии.

При этом Варшава намерена попросить у Евросоюза компенсацию стоимости переданных танков, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Европейский союз должен компенсировать нам эти расходы, и я надеюсь, что так случится. Это будет еще один тест доброй воли", - сказал Моравецкий.

Напомним, ранее в Польше объявили, что официально запросят у Германии разрешение на поставку Украине танков "Леопард".

Также сегодня Spiegel писала, что Германия получила запрос Польши об отправке танков Leopard Украине. Заявку рассмотрит Федеральное министерство обороны. В настоящее время в правительстве ведутся переговоры о том, какое решение должно быть принято по заявке.

Кроме того, сообщалось, что Генсек НАТО заявил, что западные страны скоро достигнут соглашения по отправке танков в Украину.

Между тем, премьер Польши заявлял, что они передадут Украине танки Leopard 2 даже без разрешения Берлина.