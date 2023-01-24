Западные страны в ближайшее время достигнут соглашения по отправке танков в Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, пишет Spiegel.

В том числе, по его словам, будет решение Германии по танкам Leopard.

"Все страны, которые имеют эти танки, могут готовить их к отправке Украине", - заявил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявлял, что Германия не будет блокировать возможность отправления другими странами-членами Евросоюза танков Leopard 2 в Украину.

СМИ связывали нежелание Германии передавать Украине танки с опасениями, что позиции немецкой промышленности на европейском рынке будут вытеснены американскими компаниями.

Также сообщалось, что в Госдепе сказали, что в ближайшие дни Германия примет решение по поводу поставок танков в Украину.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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