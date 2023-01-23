Одна из причин отказа Германии разрешить передачу Украине немецких танков - сугубо экономическая. Если Берлин даст добро другим странам на реэкспорт "Леопардов", то впоследствии их могут заменить американскими "Абрамсами". То есть, Германия потеряет свои нынешние рынки.

Такую оценку ситуации озвучивает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

"Со стороны немецкой военной промышленности можно услышать опасения, что американцы только и ждали, чтобы предложить европейцам замену поставок "Леопардов" собственными танками", - пишет газета.

После захвата Крыма в 2014-м, немецко-польские отношения ухудшились, и это ударило по поставкам немецких танков. В июле 2021 года министр обороны Мариуш Блажчак объявил, что купит в США 250 новых и 116 подержанных основных боевых танков M1 Abrams на общую сумму 8,85 млрд евро, а летом прошлого года Польша заявила о намерении закупить 1000 корейских танков.

И есть опасения, что отправка немецких танков в Украину ускорит этот процесс и приведет к замене уже имеющихся танков в Европе на американские.

"Оборонные подрядчики, пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что американцы предлагают бывшие в употреблении танки в качестве замены из собственных запасов и долгосрочное промышленное партнерство со странами, которые могут поставить Leopard 2 в Украину", - пишет газета.

Канцлер Германии Олаф Шольц в этой ситуации столкнулся со сложной дилеммой - передача танков будет означать увеличение объемов поставок танков из США, что нанесет ущерб интересам Германии. А отсутствие поставок - может привести к потере Украиной территорий, что также не в интересах Германии.

Газета пишет, что поставками своих танков Америка еще сильнее привяжет к себе часть европейских стран, а военные связи с Германией будут ослаблены.

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