Поставки Украине западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на фронте, так как у России их все равно намного больше, заявил Владимир Зеленский.

"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень-очень важную вещь – они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков - возьми все. У меня есть 100 танков - возьми все. У меня есть один танк - на, я тебе его отдаю", - сказал украинский президент в интервью немецкому ARD.

Напомним, что сегодня глава немецкого МИДа заявила, что Германия не будет возражать, если Польша решит отправить Украине немецкие танки Leopard 2 без одобрения Берлина.

"На данный момент такой вопрос не задан, но если бы нас спросили, мы бы не стали мешать", сказала глава немецкого МИД Анналена Бербок в ответ на вопрос французского журналиста.

Ранее стало известно, что выставленные немецкими властями условия по поставке танков Leopard в Украину, которые Германия согласилась передать после начала поставок танков Abrams из США, вызвали серьезное раздражение в Вашингтоне.

В США особенно недовольны тем, что Берлин публично выдвинул свои требования.