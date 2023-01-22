Германия не будет возражать, если Польша решит отправить Украине немецкие танки Leopard 2, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

На вопрос французского журналиста, что произойдет, если Варшава пойдет на такой шаг, Бербок ответила: "На данный момент такой вопрос не задан, но если бы нас спросили, мы бы не стали мешать".

То есть пока, судя по всему, запрос от Польши не поступал, и формального разрешения не дано.

Накануне польские власти заявили, что найдут способ передать Украине немецкие танки Leopard 2 даже без разрешения Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что выставленные немецкими властями условия по поставке танков Leopard в Украину, которые Германия согласилась передать после начала поставок танков Abrams из США, вызвали серьезное раздражение в Вашингтоне.

Согласно заявлениям канцлера Олафа Шольца, власти ФРГ согласятся передавать танки Leopard только в том случае, если в Белом доме объявят о поставках в Украину танков Abrams.

В США, по данным журналистов, особенно недовольны тем, что Берлин публично выдвинул свои требования.